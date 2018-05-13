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Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Марион Котийяр и другие женщины вышли на протест в Каннах
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Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Марион Котийяр и другие женщины вышли на протест в Каннах 

Harper’s Bazaar 24 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
В пятый день Каннского кинофестиваля свой фильм «Девушки солнца» (Les Filles Du Soleil) представила французский режиссер Ева Хассон. Картина рассказывает историю женщин небольшого города в Курдистане, решивших объединиться в батальон и отвоевать у боевиков родные места.
Вместо традиционной премьеры с красной дорожкой Хассон утроила на ступеньках Дворца фестивалей и конгерссов акцию протеста: вместе с 82 женщинами-кинематографистами Ева взялась за руки, чтобы потребовать от организаторов увеличить количество женщин среди участников Каннского кинофестиваля и киноиндустрии в целом.
Акцию поддержала и нынешний президент каннского жюри Кейт Бланшетт.
Согласно официальной статистике, за 71 год существования кинофестиваля свои фильмы в Каннах представило лишь 82 женшины в противовес 1688 режиссерам-мужчинам.
В рядах протестующих были замечены актрисы Леа Сейду, Кристен Стюарт, Марион Котийяр, Сальма Хайек, документалистка Ава Дюверней, обладательница «Золотой пальмовой ветви» режиссер Аньес Варда и другие видные представительницы киноиндустрии.
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