Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Марион Котийяр и другие женщины вышли на протест в Каннах

В пятый день Каннского кинофестиваля свой фильм «Девушки солнца» (Les Filles Du Soleil) представила французский режиссер Ева Хассон. Картина рассказывает историю женщин небольшого города в Курдистане, решивших объединиться в батальон и отвоевать у боевиков родные места.

Вместо традиционной премьеры с красной дорожкой Хассон утроила на ступеньках Дворца фестивалей и конгерссов акцию протеста: вместе с 82 женщинами-кинематографистами Ева взялась за руки, чтобы потребовать от организаторов увеличить количество женщин среди участников Каннского кинофестиваля и киноиндустрии в целом.

Акцию поддержала и нынешний президент каннского жюри Кейт Бланшетт

Согласно официальной статистике, за 71 год существования кинофестиваля свои фильмы в Каннах представило лишь 82 женшины в противовес 1688 режиссерам-мужчинам.