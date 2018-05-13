Кино будет снято в столице

В рамках проходящего на Лазурном берегу 71-го Каннского кинофестиваля в ходе презентация Московской кинокомиссии, были оглашены названия 11 фильмов, которые уже начали (или начнут в ближайшее время) сниматься на улицах Москвы.

Так, например, поддержанные Кинокомиссией, буквально на днях, стартовали съемки картины Глеба Панфилова «Один день Ивана Денисовича» по произведению Солженицына, которые прошли на Васильевском спуске, для чего даже была временно перекрывалась часть Кремлевской набережной. Прошли и на Театральной площади, а также в метро, съемки другого фильма — «Француз» Андрей Смирнова.

А ведь еще год назад в Канне, в Российском Павильоне тревожно звучало, что многие большие зарубежные картины, в которых действие происходит в Москве, снимаются в других регионах. Например, московские сцены фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» снимались в Будапеште, а «Миссия Невыполнима: Протокол Фантом» — в Праге.

Проблемой были многочисленные административные «рогатки», с которыми сталкивались режиссеры и продюсеры. Теперь заявками на проведение киносъемок российских и зарубежных кинематографистов и получением всех разрешений занимается одна организация. Причем, в соответствии с мировыми стандартами, консультация и помощь Московской кинокомиссии в доступе к локациям являются бесплатной. Даже в период проведения Чемпионата мира по футболу вполне реально будет организовать на улицах Москвы киносъемку, что вообще выглядит чем-то совершенно фантастичным.

Обнадеживает и то, что обратная связь при содействии Киномомиссии в организации съемок осуществляется почти мгновенно, а именно в течение одного рабочего дня. Московская кинокомиссия уже стала членом AFCI — Международной ассоциации кинокомиссий. — Я была в разных уголках нашего мира, — говорит Вице-президент AFCI Джесс Коноплиа, — и хочу отметить, что Москва — один из чистейших, красивых и самых безопасных городов. Коллеги из Московской кинокомиссии продемонстрировали мне съёмочные ресурсы: могу с уверенностью сказать, что снимать кино здесь можно выгодно, качественно и безопасно. Я очень впечатлена тем, насколько власти города ответственны по отношению к культурным мероприятиям. Это очень ценно, что мэрия Москвы поддерживает Кинокомиссию. Для наглядности генеральный директор «РОСКИНО» Екатерина Мцитуридзе организовала показ многожанрового проекта «Москва в движении», который был снят в Москве на самых сложно доступных объектах при поддержке городских и федеральных структур. Причем в ходе съемок использовались вертолеты, бронетехника, спецподразделения российской армии. Короткометражный фильм «Москва в движении» снимался в районе Кремля, Красной площади, Сити, Третьяковской галереи, Лужников, Триумфальной арке, Библиотеки имени Ленина и на Москве-реке.

— Мы приложили огромные усилия для того, чтобы снять этот фильм, и получили уникальный опыт, который показал слабые и сильные места в возможностях организации съёмок, — рассказывает Екатерина Мцитуридзе. — В ручном режиме все эти вопросы были решены. В дальнейшем это все должно выстроиться в системную работу, иначе первые же бюрократические барьеры, с которыми могут столкнуться международные коллеги, отпугнут и создадут антирепутацию возможностям комиссии. Кстати, самые приятные впечатления у нашей съемочной группы, у меня и моего сопродюсера Сергея Яхонтова остались от съемок в Кремле». — Мы рады что презентация Кинокомиссии Москвы состоялась именно на Каннском кинорынке, — говорит Жером Пайар, генеральный директор Каннского кинорынка. — Год назад это была всего лишь инициатива, а в этот раз мы увидели результат огромной работы. Фильм о Москве можно хоть на фестивалях показывать!

Это действительно так. Ведь Москва красива и предполагает для киношников большие возможности: в столице есть объекты различных стилей от классической архитектуры до модернизма, есть и легендарное метро, в наличие — огромные съёмочные павильоны и все необходимое оборудование, мощные студии пост-продакшена и талантливые англоязычные актеры разных этнических групп. Да и цены, если верить профессионалам, выгодно отличаются от других регионов мира.

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