Эстонская аллюзия на Адама и Еву и несбывшиеся мечты карьеристки

Спустя 27 лет Ямал налаживает связи между Россией и странами Прибалтики. Департамент международных и внешнеэкономических связей совместно с «Окружным центром национальных культур», АНО «Институтом художественных и гуманитарных проектов» и Посольства Эстонии в Москве организовали фестиваль эстонского кинематографа.

ИА «Уральский меридиан» уже писал о фестивале «Дни эстонского кино». В этом материале мне бы хотелось рассказать о фестивале с точки зрения зрителя. Эстония не самая популярная страна в мире. Я ожидала, что будет не многолюдно, но в день открытия премьер-зал Дома культуры и кино «Русь» был заполнен до отказа. Все неудобства меркли для ноябрян перед возможностью увидеть настоящих иностранцев. На встречу с заморскими гостями шли семьями, нарядные как на праздник.

Открывали фестиваль посол Эстонии Дмитрий Миронов и директор «Института кино Эстонии» Эдит Сепп. Иностранцы периодически забывали русские слова и переговаривались на родном эстонском. Перед началом показа фильмов гостям прочитали небольшую лекцию об особенностях эстонского кинематографа.

Целый час директор «Института художественных и гуманитарных проектов» распылялась о магии родного кинематографа. Пришедшие за отдыхом ноябрьяне такой передозировки знаниями не выдержали. Многие решили сделать перерыв и вернуться на фестиваль к началу желанного фильма.

В день открытия фестиваля шли два фильма: подростковая мелодрама с элементами комедии «Вишнёвый табак» (Kirsitubakas) и биографическая драма «Георг» — совместный проект Эстонии, Финляндии и России. Большинство посетителей кинофестиваля выбрали для просмотра фильм «Георг», ведь в нем рассказывается о знаменитом советском певце эстонского происхождения Георге Отсе.

Поэтому к концу лекции от полного зала осталось 10 самых стойких зрителей. Интересно, что несмотря на жанр подростковой мелодрамы самыми поглощенными зрителями были мужчины. Они очень живо откликались на происходящее на экране. Многих очень удивило, что фильм шёл без русской озвучки.

Всё происходящее на экране транслировалось на эстонском языке, и лишь субтитры позволяли зрителям понять, что говорят герои фильма.

Первый фильм «Вишнёвый табак» (Kirsitubakas) режиссёров Андреса Катрин Маймик вышел в прокат 9 июля 2014 года. Даже жалко, что такой красивый фильм увидел только эстонский зритель. В России его показали в 2015 году в рамках фестиваля европейского кино. Тогда он не получил всероссийского признания. Просто фильм на любителя.

Лаура не воспринимает сверстников потому, что они не способны оторваться от материнской юбке. А взрослые в городке Лауры не могут и на минуту оставить подростков в покое.

Сюжет фильма развивается вокруг 17 –летней Лауры, которая живет в провинциальном эстонском городке. Девушка живет с мамой, которая постоянно ею командует. В отличие от молчаливой и чуткой Лауры, её мама разговорчивая и очень нетерпеливая женщина. Из-за разности характеров их отношения не складываются. Поэтому Лаура часто жалуется отцу на мать. Родители девушки развелись. У него другая семья, но отец периодически общается с дочерью по телефону.

По сюжету фильма разгар лета и операторская работа позволяет зрителю оценить всю притягательность летних городских пейзажей. Вместе с тем вид однотипных, ухоженных домиков навевает тоску. Зритель очень быстро проникается меланхоличным настроением Лауры. Уже с первых кадров мы понимаем, что в этом городке такой девушке, как она, ловить нечего. Скучные пейзажи, глупые сверстники, настырная мать и отец только в режиме телефонного разговора.

Все меняется, когда лучшая подруга Лауры предлагает ей отправится в поход по болотам. Поход организует старый друг отца Мерит, он знает о болотах все. Сначала звучит не очень привлекательно. Экскурсовод Йозеп кажется тоже немного того. Неотёсанный, грубоватый, неуклюжий и со странными шутками. Когда я смотрела фильм, то актёр, играющий Йозепа напомнил мне Рона Уизли через 19 лет после событий «Даров смерти». Мне кажется, он бы мог выглядеть так же.

Провожатый раздражает Лауру. Постепенно она проникается диким шармом Йозепа и понимает, что он волнует её. Йозеп тоже не остаётся равнодушным. Однако, ни о каком романе речи быть не может. Он всегда останется верен жене и детям.

Лаура находит дом Йозепа и пытается признаться в своих чувствах. Но Йозеп свободен от общества только в лесу. В городе он примерный семьянин, который никогда не оставит жену.

Как-то Лаура пытается признаться Йозепу в чувствах. Но супруга знатока болот вовремя вмешается и намекает малолетней дурочке, что её муж, как кот, гуляет сам по себе, но всегда возвращается домой.

Финал фильма остаётся открытым и благодаря этому после титров каждый додумает в меру своей фантазии. Лично у меня осталось лёгкое настальгическое чувство, напомнившее магию первой влюбленности.

Наверное, не зря фестиваль открыли этим фильмом. Творение Андреса и Катрин Маймик это союз всех традиций эстонского кино. Природа и городские пейзажи отдельный персонаж фильмов. Длительное созерцание полей, лесных массивов, много тишины и молчания.

Просто поцелуй в щёку и ничего больше.

Диалоги лаконичные и точные. Юмор добрый и на грани фола. Флирт на уровне инстинктов, любовная линий во взглядах, дыхании и опять молчание. Любовь в этом фильме витает в воздухе, но никогда не проявляет себя физически. Хотя это не индийские фильмы, где поцелуй равен эротике. Здесь есть секс, но он на второстепенном плане в отличие от американских фильмов. Во многом из-за затянутости многих планов хронометраж лент в среднем составляет 2 часа.

Не меньше психологизма и в исторической драме «Георг». В ленте режиссера Пеэтера Симма. По сюжету в центре истории Аста Отс, первая жена Георга Отса, её играет российская актриса Анастасия Макеева . Аста бывшая танцовщица кардебалета. Она забросила свою карьеру, чтобы быть рядом с мужем. Женщина очень страдает от нереализованных карьерных амбиций. Из-за этого она начинает злоупотреблять алкоголем, устраивать сцены мужу и всячески разрушать свой брак.

В конце концов несмотря на общих детей известный певец бросает супругу и уходит к другой. По задумке режиссёра зритель должен сопереживать Асте, но мнения разделились. Кто-то сопереживал Асте, а кто-то обвинял её в разрушении собственного брака.

Всегда на втором месте. Аста Отс не могла соперничать с эстрадой.

Интересно, что в момент показа фильма файл с русскими субтитрами не запустился. Зрителям пришлось пользоваться интернет-переводчиком, чтобы понять фильм. Но ни один зритель не покинул зал до конечных титров. Настолько ноябрян захватила судьба знаменитого советского певца.

Великий мэтр пытается дистанцироваться от семейных ссор в гримёрке.

А вот оценить другие фильмы многим горожанам не удалось. Последующие 2 дня фестиваля пришлись на будний день. Неудобное время сеанса отсеяло и без того немногочисленную публику. На многих сеансах в зале сидело не больше 6-ти человек. Заключительный фильм фестиваля досматривали только 2 человека. Это конечно упущение организаторов.

Источник фотографий: kinopoisk.ru