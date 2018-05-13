Бенедикт Камбербэтч выступил в защиту феминизма

Бенедикт Камбербэтч , известный по «Шерлоку» и роли Доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel, заявил, что актеры должны бойкотировать роли в фильмах, где женщинам платят меньше, чем их коллегам мужского пола.

По его словам, «одинаковая зарплата и равное место за столом — это главные принципы феминизма». Актер призвал «посмотреть на квоты», узнать, сколько платят женщинам, и отказаться, если их гонорар меньше, чем у мужчин.

Камбербэтч отметил, что будет использовать собственный образ и свою продюсерскую компанию SunnyMarch, чтобы отстаивать проекты с женщинами в главных ролях. По словам актера, он гордится тем, что он сам и его бизнес-партнер Адам Экланд — единственные мужчины в компании.

Следующий проект SunnyMarch расскажет некую «женскую историю о материнстве в период природных катаклизмов». При этом для поиска потенциальных инвесторов и привлечения внимания Камбербэтч использует собственное имя, передает dtf.ru.