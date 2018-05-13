Бенедикт Камбербэтч заявил, что откажется от роли, если его коллегам-женщинам будет предложен меньший гонорар

Сам он в ближайшее время планирует работать сразу над несколькими проектами с девушками в главных ролях.

Бенедикт Камбербэтч, известный по «Шерлоку» и роли Доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel, заявил, что актёры должны бойкотировать роли в фильмах, где женщинам платят меньше, чем их коллегам мужского пола.

По его словам, «одинаковая зарплата и равное место за столом — это главные принципы феминизма». Актёр призвал «посмотреть на квоты», узнать, сколько платят женщинам и отказаться, если их гонорар меньше, чем у мужчин.

Камбербэтч отметил, что будет использовать собственный образ и свою продюсерскую компанию SunnyMarch, чтобы отстаивать проекты с женщинами в главных ролях. По словам актёра, он гордится тем, что он сам и его бизнес-партнёр Адама Экланд — единственные мужчины в компании.

Следующий проект SunnyMarch расскажет некую «женскую историю о материнстве в период природных катаклизмов». При этом для поиска потенциальных инвесторов и привлечения внимания Камбербэтч использует собственное имя.

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