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Бенедикт Камбербэтч заявил, что откажется от роли, если его коллегам-женщинам будет предложен меньший гонорар
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Бенедикт Камбербэтч заявил, что откажется от роли, если его коллегам-женщинам будет предложен меньший гонорар 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Сам он в ближайшее время планирует работать сразу над несколькими проектами с девушками в главных ролях.
Бенедикт Камбербэтч, известный по «Шерлоку» и роли Доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel, заявил, что актёры должны бойкотировать роли в фильмах, где женщинам платят меньше, чем их коллегам мужского пола.
По его словам, «одинаковая зарплата и равное место за столом — это главные принципы феминизма». Актёр призвал «посмотреть на квоты», узнать, сколько платят женщинам и отказаться, если их гонорар меньше, чем у мужчин.
Камбербэтч отметил, что будет использовать собственный образ и свою продюсерскую компанию SunnyMarch, чтобы отстаивать проекты с женщинами в главных ролях. По словам актёра, он гордится тем, что он сам и его бизнес-партнёр Адама Экланд — единственные мужчины в компании.
Следующий проект SunnyMarch расскажет некую «женскую историю о материнстве в период природных катаклизмов». При этом для поиска потенциальных инвесторов и привлечения внимания Камбербэтч использует собственное имя.
Камбербэтч далеко не единственный актёр, который за последние годы высказывался в поддержку феминизма. Похожих позиций придерживаются в том числе Райан Гослинг, Дэниэл Рэдклифф, Джозеф Гордон-Левитт, Уилл Смит и многие другие.
#кино
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