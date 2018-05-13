Карты, деньги, президент

Телеканал «Че» покажет сериал «Карточный домик»

Печальна судьба сериала «Карточный домик» — сериала шикарного, без всякого преувеличения. Ощущение фантастическое: он был снят так, что ты и правда будто оказываешься в кулуарах мира высокой политики США, в святая святых президента, его штабе. Главные герои — конгрессмен Фрэнк Андервуд ( Кевин Спейси ) и его жена Клэр ( Робин Райт ) — ну просто самая образцовая семья из всех образцовых. Он — энергичный реформатор, она — активист и филантроп. Кажется, что за ними будущее Америки! Но когда выключаются камеры, мы видим их совсем другими, настоящими, с их пороками и слабостями, страхами и… нечеловеческой жестокостью. Они беспринципны и расчетливы, готовы на все ради президентского кресла, помогают друг другу в пути на вершину политического Олимпа, беда лишь одна: их — двое, а кресло — одно… При этом они умудряются друг друга любить, как ни кощунственно это звучит в данном «антураже»…

Смотреть сериал — и не оторваться. «Карточный домик» производства Netflix — первый онлайн-сериал, выигравший «Эмми», и не в одной, а сразу в трех номинациях, в частности, за лучшую режиссуру. И это неудивительно, ведь запускал проект король драмы, легендарный Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Исчезнувшая», «Девушка с татуировкой дракона»).

Увы, продолжение сериала «накрылось медным тазом». А всему виной — осенний скандал минувшего года, когда сначала Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах (актеру Энтони Рэппу было на тот момент 14 лет, Кевину — 26), после чего Спейси признался в своей гомосексуальности. Скандал громыхнул яростный, и Netflix в результате потратила 39 миллионов долларов на так называемые «непредвиденные расходы»: контракт со Спейси был разорван в одностороннем порядке, работа над новым сезоном «Карточного домика» прекратилась, а также было остановлено производство фильма Gore Vidal, где актер также был задействован. После этого Спейси получил еще несколько ударов: его лишили «Эмми», а Ридли Скотт вырезал все сцены с его участием из своего фильма «Все деньги мира».

Вот такая история… Ничего нам в их толерантности не понять! С одной стороны — пусть расцветает сто цветов, с другой… Но, как бы там ни было, сериал «Карточный домик» — штука мощная. И вы сможете убедиться в этом, если 14 мая в 00:00 включите канал «Че»: вам покажут всю подноготную американской политсистемы и оскандалившийся актер Кевин Спейси все же поразит вас своей игрой и глубиной созданного чудовищно страшного образа.

* Смотрите премьеру сериала «Карточный домик» 14 мая в 00:00 на «Че»!

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