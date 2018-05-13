Мероприятия в честь Дня Победы в Литве завершились показом фильма «Собибор»

ВИЛЬНЮС, 13 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов /. Мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы проходившие в Литве в течение недели, завершились показом художественной ленты Константина Хабенского «Собибор». На просмотр фильма представителей дипломатических ведомств, общественности, журналистов пригласило посольство РФ в Вильнюсе.

"Все эти дни по Литве проводились памятные акции, дипломаты посольства побывали в 40 городах и населенных пунктах, где возложили венки и цветы к могилам Солдат Победы, а завершает неделю памяти показ фильма «Собибор» о героическом и уникальном во Второй мировой войне событии — массовом побеге заключенных концентрационного лагеря Собибор", — обратился к собравшимся посол РФ Александр Удальцов

Он напомнил, что съемки фильма проходили в Литве, в творческую группу входили мастера литовской киноиндустрии, ряд ролей сыграли литовские актеры. «Благодарим всех, кто принял в этом участие и способствовал созданию впечатляющего кинополотна», — сказал дипломат.

По словам Удальцова, затронутая в фильме трагедия Холокоста стала символом беспощадной жестокости и презрения к человеческой жизни. «Таким преступлениям нет прощения. Нельзя потакать тем, кто сегодня пытается переписать историю», — отметил посол.

О фильме

Фильм «Собибор» рассказывает о сопротивлении узников в одноименном нацистском концлагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского (1909-1990), который поднял там восстание.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил лейтенант Печерский (его роль исполнил Хабенский). Восстание в Собиборе было одним из самых массовых по числу бежавших из концлагеря в годы Второй мировой войны. Побег совершили почти 300 узников.