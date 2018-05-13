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Запрет Панахи на создание фильмов не повлиял на съемки картины «Три лица»
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Запрет Панахи на создание фильмов не повлиял на съемки картины «Три лица» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 13 мая — РИА Новости. Запрет на съемки фильмов в течение двадцати лет, который был наложен на иранского режиссера Джафара Панахи, никак не повлиял на создание картины «Три лица», сообщила журналистам в воскресенье иранская актриса Мастанех Мохаджер.
Картина иранского режиссера Джафара Панахи «Три лица» участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля. Панахи, как и его российский коллега Кирилл Серебренников, чей фильм «Лето» также поборется за Пальмовую ветвь, находится под домашним арестом. Также на режиссера наложен двадцатилетний запрет на съемку фильмов. На пресс-конференции картины место с именем режиссера пустовало.
"Условия съемок были хорошими. Мы могли работать в довольно стандартных условиях, несмотря на запрет, хотя они иногда и вызывали какие-то неожиданные трудности, которые нам приходилось быстро обходить. Джафар мастерски с этим справлялся, он всегда может найти какое-то оригинальное решение", — сказала Мохаджер.
Она отметила, что для Панахи важнее всего было показать фильм в Иране, поэтому он даже в какой-то момент не хотел отдавать его на Каннский фестиваль, потому что это может помешать национальному прокату.
"Фильм не сильно сконцентрирован на политике. Он рассказывает историю, которая могла произойти где угодно, поэтому Джафар сохраняет надежду, что его покажут в Иране", — добавила она.
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