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Умер актер и режиссер Баадур Цуладзе
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Умер актер и режиссер Баадур Цуладзе 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе умер в возрасте 83 лет. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил киновед Вячеслав Шмыров.
"Баадур Цуладзе скончался", — сказал он, не уточнив обстоятельства смерти артиста.
Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. После окончания в 1961 году режиссерского факультета ВГИКа (Цуладзе — ученик Довженко и Чиаурели) он стал режиссером и актером киностудии «Грузия-фильм».
Артист снялся в таких фильмах, как «Приключения Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем». Всего он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером 10 кинолент.
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