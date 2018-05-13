Умер актер и режиссер Баадур Цуладзе

"Баадур Цуладзе скончался", — сказал он, не уточнив обстоятельства смерти артиста.

Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. После окончания в 1961 году режиссерского факультета ВГИКа (Цуладзе — ученик Довженко и Чиаурели) он стал режиссером и актером киностудии «Грузия-фильм».

Артист снялся в таких фильмах, как «Приключения Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем». Всего он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером 10 кинолент.