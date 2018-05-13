Актриса «Теории большого взрыва» призналась, что не смотрела около 95% сериала

Хотя снимается в нём с 2010 года.

Актриса Майем Биалик , в первую очередь известная по роли Эми Фары Фаулер в сериале «Теория большого взрыва» рассказала о своей карьере и о том, как она получила работу в шоу.

Биалик изначально появилась в «Теории» в качестве эпизодического персонажа в третьем сезоне сериала, но уже с четвёртого сезона её персонаж — нейробиолог Эми, которая впоследствии стала девушкой Шелдона — регулярно появлялся в эпизодах.

По словам актрисы, ей пришлось надолго забросить карьеру в кино и на телевидении из-за учёбы (в реальной жизни сама Биалик также получила докторскую степень по нейробиологии), а спустя более десяти лет ей просто нужны были деньги и медицинская страховка, поэтому она начала проходить различные прослушивания. При этом, когда её позвали на пробы в «Теорию большого взрыва», она ни разу не слышала о сериале, хотя на тот момент его транслировали уже два года.

Биалик начала карьеру ещё ребёнком, поэтому, по её словам, ей сложно пересматривать свои старые работы. При этом актриса призналась, что ей не нравится смотреть на себя со стороны, поэтому она «не видела, вероятно, около 95% всего сериала».

«Теория большого взрыва» транслируется с 2007 года, а ещё в 2017-м сериал был продлён до 12 сезона, который может стать для шоу последним. Несмотря на то, что Эми Фара Фаулер является одним из главных героев сериала, за эту роль Биалик получает заметно меньше пяти основных исполнителей — около 450 тысяч долларов за эпизод против 900 тысяч.

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