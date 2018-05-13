Нагиев не встречался с Калоевым перед съемками фильма «Непрощенный»

КАНН, 13 мая — РИА Новости . Актер Дмитрий Нагиев признался, что не встречался с Виталием Калоевым перед съемками фильма «Непрощенный», так как не считал это нужным для роли, сообщил он на презентации картины в российском павильоне в Канне.

Фильм Сарика Андреасяна рассказывает про трагедию над Боденским озером в 2002 году и Виталия Калоева, который потерял в ней всю свою семью.

"Это художественное произведение по мотивам. Я не встречался с Калоевым, не считаю нужным бередить судьбу человека, не считаю, что актеру обязательно встречаться с прототипом. Это не добавит точности, это может добавить пародийности, но не глубины работы. Насколько Бог дал, настолько я и сделал. Может быть, завтра смогу лучше, а хуже мне не позволил гонорар", — сказал Нагиев.

Актер подчеркнул, что после работы над этим фильмом он открыл в Андреасяне большого режиссера, так как раньше, по мнению актера, режиссер снимал плохие фильмы. «Не знаю, зачем он это делал. Может, на спор, а может из-за денег», — добавил Нагиев.

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