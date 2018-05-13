Густая тень развесистой клюквы

Эфир — это соревнование, а эфир 9 мая — почти битва. Так было и будет, ведь это во всех смыслах показательный день. В этом году Первый канал сделал ставку на концерты, НТВ — на кино. Пультами проголосовали за последнее.

Причин тому — не счесть. Одна — безусловно устаревший формат концертов; увы, как их осовременить — понятия не имею, но «вышли — спели — поаплодировали» современная публика уже почти не воспринимает. Даже публика в возрасте.

Поэтому, думаю, выбор телезрителей и был сделан в пользу кино. Вопрос еще — какого. По данным Медиаскопа, лидером праймтайма 9 мая (19:40-23:40) стал канал НТВ: в аудитории «18+» он взял «золото» с долей 16,7% (Первый канал — 16,2%, Россия 1 — 9%).

Оказывается, в это время канал транслировал любимый всеми фильм «В августе 44-го», а затем историческую драму «Топор». Для НТВ премьера последнего стала не только лучшим эфирным событием на канале, но и на телевидении в своем слоте, с долей 19,7% (сравним с долями Первого канала (11,7%) и телеканала «Россия 1» (8,2%). Как говорится, цифры — громче слов.

Показ же фильма «В августе 44-го» в День Победы на НТВ стал уже традицией. И хотя к картине, как знают многие, была масса вопросов у автора лежащего в ее основе произведения, Владимира Богомолова , фильм смотрят и любят неизменно.

Но почему выбор зрителей таков? Ведь фильмов о войне у нас полно, а иногда кажется, что год от года лишь больше. Секрет, мне кажется, прост. Богомолов был «помешан» в хорошем смысле на архивах и документах. Экранизация, таким образом, получилась предельно точной в деталях, в ней изумительно психологична актерская игра, а главное — не было «поляны», где могла бы разгуляться «большая лажа» — сонм безмерного количества ошибок и киноляпов, которые так раздражают смотрящих.

Зритель — не Ермошка, понимает немножко… Сегодня на волне бешеного интереса к истории, особенно к истории войны, у нас и рядовой телезритель иной раз годен в эксперты. Я без шуток! Народ читает и примечает, злится от неточностей и экономии на консультантах, и как только есть повод — кричит зычно, по-станиславски, «Не верю!»

В случае с «Августом 44-го» так кричать не хочется.

За иным же примером далеко ходить не надо. Только что показали по Первому каналу сериал «По законам военного времени». Клянусь: для меня за все последнее время это оказался самый интересный «около-военный» фильм! Интереснейший сюжет, классный, закрученный, мудреный и непредсказуемый. И актеры — играют. И я не эксперт по военной технике, оружию и форме настолько, насколько только можно быть неэкспертом, так что неточностей в этих вещах, если они и были, не заметила. Но осталась от просмотра обида: в мелочах же проколы, в глупых деталях!

Вот, скажем, внешний вид героев. Понимаю, что израсходованные на пошив формы двести метров ткани это, что называется, аргумент. И, конечно, лучше иметь форму чистенькую, чем грязную. Но она в большинстве случаев фактически стерильна и так идеально наглажена и подогнана, что возникает вопрос — не на парад ли люди собрались. А макияж? Как на праздник…

В картине «В бой идут одни старики» люди тоже не из болота вылезли. Они они аккуратны как-то… не пафосно. Далее. Разбирайся в истории, или нет, но и голыми коленками в ту пору женщины не сверкали. Они у Екатерины Климовой очень красивы, это правда, но это, что называется, не повод. И медаль на упругой груди героини «20 лет РККА» вызывает смутные сомнения.

Сколько же ей лет? В сериале этот вопрос замят. А медалью в 1939 году награждались исключительно высшие командиры Красной Армии, прослужившие в ее рядах более 20 лет. Ну как-то не верится, что героиня могла успеть ее получить.

Ездит по ушам и неоднократное упоминание погон. Их ввели, как многим известно, в 1943-м, тогда как действие фильма разворачивается в 1941-м. Да и командиры тогда были, а не офицеры… Я уже не говорю о стилистике речи героев — в иные моменты она ближе к 1990-м, а не к 1940-м.

Соблюсти историческую правду сложно, а порой и невозможно. И угодить всем невозможно точно — грех даже стараться. Но достаточно очевидные даже для неэкспертов проколы формируют общее отношение к современному военному кино как к большой клюкве, в тени которой еще и пилятся выделенные на эту «шнягу» деньги. Я не говорю уже о вариантах с чрезмерно раздутым пафосом, от которых веет откровенным дурновкусием. Но тут-то — отличная задумка, отличные актеры. А подрыв, как всегда, не на мине, на… Ну, сами знаете.

Тема войны до сих пор настолько болезненна для страны, что любая неточность в этой теме вызывает приступы ярости. Речь сейчас не идет о разных точках зрения на, скажем, роль Жукова или Сталина. Речь — о тех самых деталях, которые «делают эпоху». Тех деталях, что заставляют поверить в атмосферу тех лет — как, скажем, дело обстоит с картиной «Довлатов» Германа-младшего, картине спорной, но атмосферной безупречно!

Потому и всех и победил «Август»… Небезупречный, наверное, тоже. Но сумевши сделать так, что ему поверили…

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