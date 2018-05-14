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«Мстители» удерживают топ кассовых сборов в России
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«Мстители» удерживают топ кассовых сборов в России 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"
Фильм "Мстители: Война бесконечности" остался на вершине российского бокс-офиса по результатам второго прокатного уикэнда.
За минувшие выходные фильм Джо и Энтони Руссо о супергероях вселенной комиксов Marvel собрал в отечественном прокате 380,2 млн руб., увеличив общую российскую кассу за до 1,8 млрд руб.
Картина Константина Хабенского о побеге из фашистского лагеря смерти "Собибор" за прошедшие выходные собрала в наших кинотеатрах 64,5 млн руб., таким образом, общая касса фильма по итогам двух прокатных уикэндов составила 253,6 млн руб.
На третьем месте — новая часть популярном комедийной франшизы "Такси-5". В первые прокатные выходные картина собрала 62,2 млн
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