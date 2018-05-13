Жанр: фэнтези, комедия, мелодрама
Год: 1993
Страна: США Режиссер: Харольд Рэмис
Сценарий: Дэнни Рубин, Харольд Рэмис
Оператор: Джон Бэйли
Кто снимался в фильме «День сурка»: Билл Мюррей, Энди МакДауэлл, Крис Эллиот, Стивен Тоболовски, Брайан Дойл-Мюррей, Марита Герати, Анджела Пэтон, Рик Дукомман, Рик Овертон, Робин Дьюк Сюжет фильма «День сурка» Телевизионный комментатор Фил Коннорс, заносчивый и неприятный тип, приезжает в маленький американский городок Панксутони в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка — 2 февраля. По народным поверьям, в этот день сурок выходит из своей норки и, если погода солнечная, он видит тень, которую отбрасывает. Считается, что сурка это пугает, и он снова прячется в нору — в этом случае зима продлится еще шесть недель. Если же погода пасмурная, то тени сурок не видит, и это означает, что весна скоро наступит. Судьба решает наказать Фила Коннорса — он попадает во временную петлю. Теперь на календаре Фила значится одна и та же дата — 2 февраля, в которой он просыпается изо дня в день. Поборов отчаяние, Фил пытается извлечь выгоду из своего положения и пытается понять, что же ему нужно сделать, чтобы перелистнуть календарь и оказаться в 3 февраля. Интересные факты о фильме «День сурка»:
Фильм снят по мотивам рассказа Дэнни Рубина. Билла Мюррея за время съемок дважды покусал сурок. На главную роль, кроме Билла Мюррея, был только один претендент — Том Хэнкс. Фильм снимался не в городке Панксутони, где действительно наиболее широко отмечается День Сурка, а в городке Вудсток, Иллинойс. Во время подготовки к съемкам в 1992 году Билл Мюррей и Харольд Рэмис посещали День Сурка в Панксутони. По ходу действия картины Фил Коннорс проживает 2 февраля 34 раза, но подразумевается, что этих дней намного больше. По словам режиссера Харольда Рэмиса, в оригинальном сценарии фигурировала цифра в 10 тыс. лет, но в конечном итоге продолжительность дня сурка составила более реалистичные 10 лет.
Трейлер фильма «День сурка»: