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Русский десант в Каннах: Аглая Тарасова, Елена Летучая и другие звезды блеснули на красной дорожке кинофестиваля

Канны-2018: Бланшетт в любимом «голом» платье, уставшая Стюарт, нестареющая Аджани и другие звезды

Демоническая Шейк, сердитый Зверь и Старшенбаум с плакатом в поддержку Серебренникова: чем нам запомнился второй конкурсный день в Каннах