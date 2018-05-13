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Венсан Кассель продемонстрировал чувства к возлюбленной, а Вера Брежнева — роскошную фигуру в Каннах
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Венсан Кассель продемонстрировал чувства к возлюбленной, а Вера Брежнева — роскошную фигуру в Каннах 

WMJ.ru 24 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Венсан Кассель и Ткна Кунаки на премьере фильма «Девушки солнца» Евы Хассон демонстрировали нежные чувства друг к другу и не обращали ни на кого внимания.
Марион Котийяр, Сальма Хайек, Кристен Стюарт, Леа Сейду и другие актрисы и режиссеры на красной дорожке взялись за руки, выступив таким образом против дискриминации. Оказывается, за всю историю Каннского фестиваля в конкурсную программу попали только 82 фильма, которые сняли женщины, а картин, снятых мужчинами, было показано в двадцать раз больше. Правда, платье Марион Котийяр нас совсем не впечатлило…
А вот Вера Брежнева в черном платье Versace с высоким разрезом на премьере фильма «Три лица» выглядела элегантно и сексуально.
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