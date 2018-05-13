Биография Баадура Цуладзе

Грузинский актер и режиссер Баадур Сократович Цуладзе родился 5 марта 1935 года в городе Батуми.

Михаила Чиаурели. В 1961 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Учился в мастерской Александра Довженко

В это время работал режиссёром и актёром в киностудии «Грузия-фильм». Поставил несколько фильмов, работал режиссёром дубляжа.

В 1964 году принял участие в съемках короткометражного фильма «Свадьба», где сыграл пассажира троллейбуса и прохожего.

В 1965 году исполнил роль судьи в комедии «Пьер — сотрудник милиции», а в 1968 году впервые сыграл главную роль в фильме «Рубежи».

Баадур Цуладзе исполнил более 90 ролей в кино. В 1970 годы принимал участие в съемках фильмов «Интеграл» (1970), «Я, следователь…» (1971), «Сибирский дед» (1973), «Капитаны» (1974), «Первая ласточка» (1975), «Приключения Буратино» (1975), «Цыган» (1979) и т.д.

Наиболее известными работами актера являются роли в фильмах «Мелодии Верийского квартала» (1973), «Блондинка за углом» (1984), «Житие Дон Кихота и Санчо» (1988), «Молитва Лейлы» (2002) и др.

Среди последних работ актера — главная роль танкиста в киноальманахе «Сердце мое — Астана» (2011), роль деда в фильме «Залетчики» (2014) и главная роль в фильме «Кавказское трио» (2015).

Баатур Цуладзе — режиссер десяти кинолент. В 1962 году был режиссером документального фильма «Три песни». Среди полнометражных режиссерских работ Цуладзе значится фильм «Наш черед, ребята!» (1986).

Преподавал актёрское мастерство в Институте театра и кино имени Шоты Руставели

Работал в области телевидения — вёл кулинарную телепередачу на Грузинском ТВ.

Заслуженный артист Грузинской ССР (1979).

Президент Гильдии киноактёров Грузии.

Член правления Союза кинематографистов Грузии.

Все работы Цуладзе были отмечены наградами и премиями.

Награжден премией «Золотой морской конек» за вклад в развитие киноискусства (2015).

13 мая 2018 года Баадур Цуладзе скончался в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.