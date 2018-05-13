За что сидел советский актер Глеб Романов

Глеб Романов был уникальным явлением советской эстрады. Он не только обладал актерским талантом, но и прекрасно пел, танцевал и играл на музыкальных инструментах. Популярность Романова росла, как на дрожжах, и вскоре артист решил, что ему дозволено абсолютно все.

Успех

Глеб Васильевич Романов появился на свет в начале 1920-х годов (по разным данным в 1920 или в 1922 году) в Тюмени. Когда в 1941 году грянула Великая Отечественная война, Глеб ушел добровольцем на фронт. Он прошел всю войну и вернулся домой живым и невредимым. После победы он решил начать актерскую карьеру и стал студентом ВГИКа. Еще во время учебы Романов снялся в киноленте Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Фильм и, конечно, актеры, участвовавшие в нем, имели грандиозный успех у зрителей. Так началась слава Глеба Романова, впоследствии вскружившая ему голову.

На молодого актера буквально посыпались предложения от советских режиссеров. Одни за другим на экраны страны выходят фильмы с Романовым: «Кавалер Золотой Звезды» и «Жуковский» (1950), «Незабываемый 1919» (1951), «Наши песни» (1952), «Адмирал Ушаков» (1953), «Попрыгунья» (1955), «Матрос с „Кометы“ (1958).

Эстрадный гений

Однако, надо отдать должное, Романов был действительно неимоверно талантлив. Кроме невероятного артистизма, он хорошо танцевал, обладал прекрасным голосом, виртуозно играл на аккордеоне, гитаре, пианино и исполнял песни на самых разных языках мира. С подобными номерами он выступал на эстраде и сам пел за своих киногероев. Кстати, именно благодаря вокальным данным Глеба Романова картина „Матрос с „Кометы“ так полюбилась публике.

Романов часто бывал за границей, где также выступал с огромным успехом. Он знал множество песен на более чем 15-ти языках, а потому с легкостью находил ключик к сердцам даже иностранных зрителей. Гениальный артист участвовал со своими номерами на московском фестивале молодежи и студентов 1957 года.

Алкоголь и другие пороки

Все разрушил алкоголь. Говорят, Романов пристрастился к выпивке во время съемок очередного фильма. Он простудился, и кто-то посоветовал ему полечиться спиртным. Но разве все становятся алкоголиками после пары бокалов вина? Как бы то ни было, коллеги перестали узнавать Глеба. Напиваясь, он принимался ругаться, дебоширить, становился агрессивным.

Однажды в приступе дикой ярости он схватил топор и стал угрожать им своей супруге и ребенку. А в другой раз, будучи на гастролях во Владивостоке, он выбросил из окна бутылку, которая по нелепой случайности упала прямо на голову проходившего по тротуару человека. Именно за этот хулиганский поступок Глеб Романов и был осужден на 3 года. Но благодаря заступникам из кинематографической братии, он вышел из тюрьмы уже через год.

Кроме того, по некоторым данным, в зените славы Романов не гнушался и однополых связей, а также наркотиков. Его даже приговорили к принудительному лечению от вышеупомянутых зависимостей.

Глеб Романов скончался в Ленинграде в 1967 году от острой сердечной недостаточности, которая стала последствием приступа хронической астмы. В середине января его тело нашли на улице.