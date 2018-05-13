«Гофманиада» скоро выйдет в прокат 

Мультфильм, над которым шла работа почти 15 лет, готовится к широкому прокату.
Как сообщает пресс-служба "Союзмультфильма", российская премьера запланирована на 11 октября 2018 года. Кукольный фильм создан по мотивам произведений немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Над картиной работали почти 15 лет с перерывами. Режиссером выступил Станислав Соколов. Дистрибьютором фильма в России является Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing.
Каждая кукла, которая задействована в анимационном фильм, была изготовлена вручную. Среди авторов эскизов — известный в России и мире художник Михаил Шемякин.