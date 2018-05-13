Милла Йовович снимется в еще одном фильме по игре

Звезда "Обители зла" и "Пятого элемента" сыграет в экранизации компьютерной игры.

Актриса Милла Йовович и ее муж, режиссер Пол Андерсон займутся новым проектом. После завершения франшизы "Обитель зла" они начнут работать над экранизацией серии видеоигр Monster Hunter от Capcom.

Главную роль исполнит Милла Йовович , а режиссером картины выступит Под Андерсон. Съемки запланированы на осень 2018 года. Картина будет стоить 60 миллионов долларов.

Сюжет фильма строится вокруг девушки, которая ведет размеренный образ жизни и ничем не выделяется из толпы. Но на самом деле ее предком был сильный герой. Ей придется попасть в фантастический мир и научиться побеждать монстров.