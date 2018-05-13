«Дэдпул 2» оказался лучше оригинала: «Самый жестокий фильм со времен „Убить Билла“

В Лондоне критикам показали «Дэдпул 2». Показ был закрытым, и на публикацию рецензий все еще действует запрет. Однако первую реакцию зрители уже высказали в Twitter, и она крайне положительная. Даже те, кому не понравился оригинал, сходятся во мнении, что сиквел превзошел первую часть. Многие отмечают, что кинокомикс обязательно нужно досмотреть до конца вместе с титрами — финальную сцену после них просто нельзя пропускать:

«Дэдпул 2» — это идеальный сиквел. Он приумножает все то, за что фанаты полюбили оригинал, а также исправляет некоторые его ошибки. Много юмора, который играет на чувствах аудитории, как на скрипке. Безотказное действо!»

«Только что посмотрел второго «Дэдпула». Хочу сказать, что у него лучшая сцена после титров из когда-либо снятых. Я до сих пор под впечатлением».

«Дэдпул 2» — это, без сомнений, самый жестокий крупный кинорелиз со времен «Убить Билла. Часть первая». Сиквел смешнее, чем первый фильм, и заставляет искренне ждать продолжение. И да, в нем куча шуток про Канаду, так что немудрено, что мне понравилось».

Режиссером картины выступил Дэвид Литч , среди его предыдущих работ — «Джон Уик» и «Взрывная блондинка». Главного героя — болтливого наемника Уэйда Уилсона — все так же играет Райн Рейнольдс. Он собирает команду, чтобы противостоять Суперсолдату.

Саундтрэк к фильму записала канадская певица Селин Дион. На днях вышел клип на песню Ashes. Сам Дэдпул появляется в клипе, исполняя танец на каблуках. В конце ролика он благодарит Селин Дион за ее пение, но отмечает, что оно слишком хорошее для его фильма. «Это „Дэдпул 2“, не „Титаник“, — говорит он. Чего стоит ожидать от фильма?

Евгений Баженов ведущий YouTube-канала BadComedian „Шутки станут жестче, пошлее, кровище станет больше. Если зрителям не понравилась первая часть, я думаю, что смысла на вторую нет идти. Первый фильм, умноженный на два, теперь с бюджетами, теперь с полной уверенностью в создаваемом контенте. До этого никто не знал, что „Дедпул“ выстрелит. Уже давно не было фильмов с рейтингом „Р“, поэтому у них и бюджета не было. Теперь, когда он очень сильно выстрелил, все уверены, что со второй частью будет если не лучше, то, по крайней мере, так же, что факт. Поэтому я думаю, что создатели и сам Райн Рейнольдс отыграли на все 100%“.

Накануне премьеры вышел проморолик к фильму с Дэвидом Бекхэмом . В ролике Дэдпул разными способами извиняется перед Бекхэмом за плохую шутку из первого фильма. В итоге они мирятся после того, как герой дарит Бекхэму билеты на чемпионат мира по футболу со словами: „Мне не терпится не смотреть, как Италия играет с Нидерландами“.

Специально для российских фанатов фильма студия 20th Century Fox выпустила версию постера „Дэдпула 2“ — с пельменями и рюмками, на которых лежат огурцы. „Дэдпул 2“ выйдет в российский прокат 17 мая.

»Дэдпул 2» официально сменил дату выхода в России. Его пельмени сварятся на две недели раньше: лента встала на 17 мая. #дэдпул2 #графикпроката #планвыходарелизов #бк pic.twitter.com/eRiVYcpbVH

— БК-твиттер (@Kinometro) 15 января 2018 г.