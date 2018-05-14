Винс Вон составит компанию Кристен Стюарт и Энтони Маки в фильме про Джин Сиберг

Актриса имела очень активную жизненную позицию, она была одной из центральных фигур в борьбе за гражданские права в 60-х, и именно это привлекло внимание органов власти США.

Источник

попкорнnews