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Винс Вон составит компанию Кристен Стюарт и Энтони Маки в фильме про Джин Сиберг
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Винс Вон составит компанию Кристен Стюарт и Энтони Маки в фильме про Джин Сиберг 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Винс Вон пополнил актерский состав фильма «Против всех врагов», который расскажет о жизни знаменитой актрисы 60-х Джин Сиберг. Главную роль в картине сыграет Кристен Стюарт — именно она перевоплотится в легендарную француженку. Вону досталась роль агента ФБР Карла Ковальски, который следил за деятельностью Сиберг и планировал дискредитировать ее движение за равные права для темнокожих.
Актриса имела очень активную жизненную позицию, она была одной из центральных фигур в борьбе за гражданские права в 60-х, и именно это привлекло внимание органов власти США.
В фильме также примут участие Зази Битц («Дэдпул 2»), Джек О’Коннелл («Молокососы»), Энтони Маки («Мстители»), Маргарет Куэлли («Тетрадь смерти») и др. Сценарий, основанный реальных событиях, написали Джо Шрэпнел и Анна Уотерхаус, а режиссерское кресло занял Бенедикт Эндрюс («Уна»).
Источник
попкорнnews
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