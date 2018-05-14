Не трожьте святое: 10 фильмов, съемки ремейков которых нужно запретить навсегда

Сегодня, когда голливудские киностудии с энтузиазмом издеваются над нашим детством и культовыми фильмами прошлого, мы решили вспомнить 10 картин, от «Бойцовского клуба» до нолановского «Престижа», ремейки которых точно не имеют права на существования — поскольку снять версию лучше, чем существующая, просто невозможно.

Титаник

Избитый в общем-то сюжет о любви в условиях социального неравенства как только не вертели — от «Леди и бродяги» Disney до «Титаника» Кэмерона. Конечно, 20-то с лишним лет назад этот сюжет, быть может, еще не был таким избитым, «перчинку» фильму добавила смерть главного героя (все-таки для мелодрам хэппи-энд обычно обязателен), и можно сколько угодно придираться к кастингу Кейт Уинслет , но ДиКаприо в «Титанике» точно вписался идеально. Как бы соблазнительно ни было снять ремейк фильма, занимающего 2 строчку в рейтинге самых кассовых картин всех времен, воссоздать эту комбинацию факторов, обеспечившую успех творению Кэмерона, в циничном 2018, на наш взгляд, невозможно.

Престиж

В принципе, мы могли не ограничиваться «Престижем» и просто попросить высшие силы и голливудских шишек даже не думать о том, чтобы снимать ремейки нолановских фильмов вообще (за исключением разве что «Дюнкерка», который и фильмом-то можно назвать с некоторой натяжкой). Прелесть «Престижа» — в неожиданных сюжетных ходах, которые заставляют зрителя подпрыгивать с кресла, и, если все эти сюжетные ходы уже известны, ремейк хоть как-то заинтриговать зрителей явно не сможет. А если и это для кого-то не аргумент, то есть еще один: отказаться от идеи ремейка из уважения к памяти легендарного Дэвида Боуи

Американская история X Расизм в 21 веке — тема очень горячая, с каждым годом (особенно в Штатах) становится все более острой, и, казалось бы, тут-то и нашлось бы место ремейку культовой картины 1998 года с Эдвардом Нортоном в главной роли. Однако в 2018 пересказывать эту историю заново, просто с новыми актерами, было бы глупо — настолько изменилось восприятие самой темы расизма, да и кем заменить бешеного, безбашенного и практически гениального Нортона из нынешних актеров — тот еще вопрос.

Бойцовский клуб

Еще одна культовая классика и вновь с Эдвардом Нортоном в дуэте с Брэдом Питтом . Культовый статус «Бойцовского клуба» заранее восстановит против тех, кто задумает снять ремейк фильма, армию преданных поклонников оригинала — да и, если в картине попросту нечего улучшать и нечего менять, зачем тогда вообще снимать ремейк?

Гладиатор

Историческая драма, каких сегодня уже не снимают — просто потому, что современный Голливуд чрезмерно увлекся CGI, компьютерными эффектами, «визуалкой», а в «Гладиаторе» стараниями Ридли Скотта Рассела Кроу главными были все-таки не зрелищные гладиаторские бои, а человеческие эмоции. Стравливать на арене грязных потных мужиков можно сколько угодно, а «Гладиатор» навсегда останется одним-единственным.

Назад в будущее

Хотя культовая трилогия «Назад в будущее» еще несколько лет назад отметила тридцатилетие, фанатов у нее по-прежнему столько, что любая попытка снять ремейк автоматически будет расценена как попытка нажиться на классике. Роберт Земекис , снявший трилогию, эту позицию разделяет полностью: еще в 2015 году режиссер заявил, что, пока он жив (и пока жив сценарист «Назад в будущее» Боб Гэйл), ремейку не бывать. Земекис на полном серьезе собирается препятствовать и блокировать все попытки снять ремейк — и мы его всецело поддерживаем.

Властелин колец

Казалось бы, 2018, когда компьютерные технологии позволяют создавать грандиозные спецэффекты, самое время попытаться переснять «Властелина колец», чтобы сделать сражения еще более грандиозными, а мир Средиземья — еще более сказочным. На деле — плавали, знаем: тот факт, что одними только дорогущими спецэффектами и красивой картинкой сыт не будешь, прекрасно показала растянутая до неприличия трилогия «Хоббит» того же Питера Джексона . Зрители прекрасно понимают, когда фильм снят лишь для того, чтобы «выдоить» побольше денег — и ремейком «Властелина колец», как показал «Хоббит», их точно не обмануть.

Начало

Уникальный, самобытный и ни на что не похожий, еще один блокбастер Кристофера Нолана ни в каких улучшениях не нуждается — хотя можно было бы возразить, что по сравнению с 2010 годом технологии существенно шагнули вперед и ряд сцен из фильма (например, сворачивающийся Париж) можно было бы сделать еще более эффектными. Ну, во-первых, то, как выглядит эффект «сворачивающихся» небоскребов с современными технологиями, нам показали в «Докторе Стрэндже» Marvel в конце 2016, а во-вторых, в «Начале» дело вовсе не в зрелищности, а в необычном сюжете, повторять который точно нет никакой необходимости.

Отступники

Джека Николсона и «Отступники» Мартина Скорсезе , вышедшие в 2006 году — это уже ремейк (снятого в Гонконге в 2002 году криминального триллера). Нельзя спорить с тем, что версия Скорсезе много лучше — как минимум благодаря звездному актерскому составу с участием ДиКаприо, Мэтта Дэймона Марка Уолберга . Снимать ремейк ремейка — попросту глупо, да и воссоздать столь талантливый каст вряд ли удастся, не говоря уже о том, что в дальнейшем улучшении «Отступники» точно не нуждаются.

Матрица

Еще до того, как Кристофер Нолан принялся ломать зрителям мозги своими фильмами, у нас была «Матрица» — и пусть второй и третий фильмы трилогии получились, на чей-то взгляд, хуже, статус культовой у «Матрицы» точно никто не отнимет и не оспорит. Как — и главное, зачем — воссоздавать нечто столь революционное для мира кинематографа как с точки зрения визуальной составляющей, так и с точки зрения сюжета — вопрос, на который мы точно ответить не можем, и вряд ли ответ есть у Warner Bros., которая вот уже несколько лет в фоновом режиме пытается работать над «ребутом». По последним слухам, фильм будет именно ремейком «Матрицы», а не продолжением серии, и на главную роль собираются пригласить темнокожего актера — скорее всего, Майкла Б. Джордана из «Крида» и «Черной пантеры».

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