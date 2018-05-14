Скончалась оскароносный монтажер Энн Коутс

В округе Лос‐Анджелеса Вудленд‐Хиллз ушла из жизни Энн Коутс , которая получила премию «Оскар» в номинации «Лучший монтаж» за фильм «Лоуренс Аравийский» в 1963 году, сообщает телеканал «360».

Коутс скончалась в госпитале в возрасте 92 лет.

Британская академия кино и телевидения назвала женщину одним из самых знаменитых монтажеров эпохи.

Свой первый «Оскар» Энн Коутс получила за «Лоуренса Аравийского» с Питером О'Тулом в главной роли. Картина, помимо этого, получила еще шесть наград. В том числе ее признали «Лучшим фильмом».

Вторую статуэтку Коутс вручили в 2017 году за сделанный вклад в кино.

В числе работ монтажера такие ленты, как «Убийство в Восточном экспрессе», «Человек-слон», «Эрин Брокович», «Сладкий ноябрь» и «50 оттенков серого».