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Скончалась оскароносный монтажер Энн Коутс
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Скончалась оскароносный монтажер Энн Коутс 

Газета.Ru 1 час назад
В округе Лос‐Анджелеса Вудленд‐Хиллз ушла из жизни Энн Коутс, которая получила премию «Оскар» в номинации «Лучший монтаж» за фильм «Лоуренс Аравийский» в 1963 году, сообщает телеканал «360».
Коутс скончалась в госпитале в возрасте 92 лет.
Британская академия кино и телевидения назвала женщину одним из самых знаменитых монтажеров эпохи.
Свой первый «Оскар» Энн Коутс получила за «Лоуренса Аравийского» с Питером О'Тулом в главной роли. Картина, помимо этого, получила еще шесть наград. В том числе ее признали «Лучшим фильмом».
Вторую статуэтку Коутс вручили в 2017 году за сделанный вклад в кино.
В числе работ монтажера такие ленты, как «Убийство в Восточном экспрессе», «Человек-слон», «Эрин Брокович», «Сладкий ноябрь» и «50 оттенков серого».
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