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«Острые козырьки» и «Рассказ служанки» получили награды Британской академии кино и ТВ BAFTA TV Awards 2018
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«Острые козырьки» и «Рассказ служанки» получили награды Британской академии кино и ТВ BAFTA TV Awards 2018 

Попкорн News 39 минут назад
Фото: Попкорн News
Британская академия кино и телевидения награждает лучшие фильмы в начале года, а лучшие сериалы — в середине: в минувшие выходные стали известны обладатели телевизионной премии BAFTA TV Awards 2018.
Полностью список победителей BAFTA TV Awards 2018 выглядит следующим образом:
Лучший драматический сериал: «Острые козырьки»
Лучший международный сериал: «Рассказ служанки»
Лучшая актриса: Молли Виндзор — «Три девушки»
Лучший актёр: Шон Бин — «Сломленный»
Лучшая актриса второго плана: Ванесса Кирби — «Корона»
Лучший актёр второго плана: Брайан Ф. О’Бирн — «Мальчик в синей футболке»
Лучший мини-сериал: «Три девушки»
Лучшая комедийный сериал: «Эта страна»
Лучший телевизионный фильм: «Не такие, как все»
Лучшая женская роль в комедийной программе: Дэйзи Мэй Купер — «Эта страна»
Лучшая мужская роль в комедийной программе: Тоби Джонс — «Искатели сокровищ»
попкорнnews
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