«Острые козырьки» и «Рассказ служанки» получили награды Британской академии кино и ТВ BAFTA TV Awards 2018

Британская академия кино и телевидения награждает лучшие фильмы в начале года, а лучшие сериалы — в середине: в минувшие выходные стали известны обладатели телевизионной премии BAFTA TV Awards 2018.

Полностью список победителей BAFTA TV Awards 2018 выглядит следующим образом:

Лучший драматический сериал: «Острые козырьки»

Лучший международный сериал: «Рассказ служанки»

Лучшая актриса: Молли Виндзор — «Три девушки»

Лучший актёр второго плана: Брайан Ф. О’Бирн — «Мальчик в синей футболке»

Лучший мини-сериал: «Три девушки»

Лучшая комедийный сериал: «Эта страна»

Лучший телевизионный фильм: «Не такие, как все»

Лучшая женская роль в комедийной программе: Дэйзи Мэй Купер — «Эта страна»

Лучшая мужская роль в комедийной программе: Тоби Джонс — «Искатели сокровищ»

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