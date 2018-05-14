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После победы на BAFTA сериал «Острые козырьки» получил полнометражный сиквел
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После победы на BAFTA сериал «Острые козырьки» получил полнометражный сиквел 

Газета.Ru 1 час назад
Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт анонсировал три новых сезона телешоу с Киллианом Мерфи в главной роли, а также полнометражный фильм, сообщает RadioTimes.
Планы Найт раскрыл после того, как «Острые козырьки» получили телепремию BAFTA в категории «Лучший драматический сериал».
"Я хотел снять историю семьи между двумя войнами, так что всегда планировал завершить сериал первой воздушной тревогой 1939 года". По словам Стивена Найта, между сезонами он намерен выпустить полнометражный кинофильм о событиях «Острых козырьков».
Первый сезон «Острых козырьков» вышел в 2013 году. Сериал повествует о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. К данному моменту вышло четыре сезона сериала.
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