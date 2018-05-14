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Ремейк «Мулан» Disney станет одним из самых дорогих фильмов в истории
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Ремейк «Мулан» Disney станет одним из самых дорогих фильмов в истории 

Попкорн News 49 минут назад
Фото: Попкорн News
Студия Disney, которая постепенно переносит свои культовые анимационные проекты в кино, планирует потратить на производство фильма «Мулан», ремейк одноименного мультфильма 1998 года, почти 300 миллионов долларов.
Как сообщает портал Pure News, производственный бюджет «Мулан» составит 290 миллионов, большая часть из которых пойдет на масштабные натурные съемки в Новой Зеландии. Созданием декораций, по сообщения источника, займется та же команда, что работала над третьим «Тором». Создатели фильма уверены, что в 2020 году зрителей ждет нечто очень масштабное и ранее невиданное. Напомним, что главная роль в картине досталась Йифей Лью, а режиссером выступит Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»). Сюжет, как и в оригинальном мультфильме, расскажет о храброй девушке, которая вступает в войско, переодевшись в мужчину. попкорнnews
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