Ещё
В Каннах показали «2001: Космическая одиссея» на 70-миллиметровой пленке
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Каннах показали «2001: Космическая одиссея» на 70-миллиметровой пленке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 14 мая — РИА Новости. Британский режиссер Кристофер Нолан представил на Каннском фестивале легендарный фильм «2001 год: Космическая одиссея» Стенли Кубрика на неотреставрированной 70-миллиметровой пленке, передает корреспондент РИА Новости.
Показ прошел в рамках программы «Канн Классика», которая отметила 50-летнюю годовщину шедевра 1968 года. Сюжет картины основан на рассказе Артура Кларка «Часовой». В картине рассказывается о путешествии на Юпитер после того, как люди раскрывают существование черного монолита, который влияет на человеческие эмоции.
"2001 год: Космическая одиссея" — картина, которая раздвинула границы кинематографа и закрепила славу Кубрика как одного из самых революционных и влиятельных режиссеров всех времен.
"Я помню, как когда я был совсем маленьким, мне было семь лет, папа повел меня в один из самых больших кинотеатров в Лондоне на «2001 год: Космическая одиссея». Я помню, как меня поразил этот фильм, и я решил воссоздать этот опыт для других людей. Я решил воссоздать 70-миллиметровую пленку фильма без спецэффектов и правок, как в 1968 году, и Каннскому фестивалю понравилась эта идея", — сказал Нолан.
Публике показали картину на неотреставрированной 70-миллиметровой пленке без цифровых трюков, отредактированных эффектов или ревизионистских правок.
РИА Новости: последние новости
Хабенский представит фильм "Собибор" на кинорынке в Канне Нагиев рассказал о трудностях на съемках фильма Андреасяна "Непрощенный" Звягинцев пообещал выбрать лауреата Пальмовой ветви в Канне сердцем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах275
На Самойлову набросились зрители82
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»44
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Ляпы в наших фильмах, которых можно было избежать1
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение