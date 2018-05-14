Данелия: Цуладзе был прекрасным человеком!

Скончался в возрасте 83 лет актёр и режиссёр, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе . Об этом в воскресенье сообщил киновед Вячеслав Шмыров , отмечают «Дни.ру».

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия в эфире НСН рассказал, что, несмотря на то, что совместной работы у них не было много лет, к Цуладзе он всегда испытывал уважительные и тёплые чувства.

«Это был прекрасный человек, замечательный. Он снимался в моём фильме уже 40 лет тому назад, мы с тех пор не виделись. У нас было с ним единодушие. Я к нему очень хорошо отношусь», — рассказал Данелия.

Баадур Цуладзе снимался в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» в 1968 году. Также он запомнился зрителю по таким картинам, как «Приключения буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем». Всего в списке артиста 90 ролей — в советских, грузинских, российских фильмах, а также 10 режиссёрских работ. Кроме этого Цуладзе был президентом киноактёров Грузии, членом правления грузинского Союза кинематографистов.

Причины смерти актёра и режиссёра пока не уточняются. Дата прощания с деятелем культуры будет объявлена позднее.