В лонг-лист конкурса на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» вошли 33 фильма 

Прием заявок на получение приза мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» завершился, определен лонг-лист фильмов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Завершен прием заявок на получение приза мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». Из 39 заявок, поданных кинематографистами, в лонг-лист вошли 33 отечественные короткометражные и полнометражные киноленты. Шесть из 39 кинолент не были допущены к участию в дальнейшем состязании из-за несоответствия конкурсным условиям — картины не показывались по телевидению, в кинотеатрах или на городских и международных конкурсах за последние пять лет, а также не имели прокатного удостоверения, выданного после 22 января 2013 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что заявки на участие в конкурсе принимались Москино с 22 января по 30 апреля 2018 г. Подать заявки могли создатели полнометражных и короткометражных фильмов, анимационных картин, телевизионных сериалов, действие которых происходит в современной Москве, а образ города является значимой частью изобразительного ряда. В этом году конкурс, который организует столичный департамент культуры, проходит во второй раз.
Среди фильмов, которые попали в лонг-лист есть «Притяжение» Федора Бондарчука, где действие происходит в районе Чертаново и фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, снятый в Южном Тушино. Также образ Москвы представлен в картине «Большой» Валерия Тодоровского. Кроме того, в лонг-лист вошли такие картины «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян, «О чем говорят мужчины. Продолжение» Флюзы Фархшатовой и «Селфи» Николая Хомерики.
Шорт-лист конкурсантов будет определен 29 мая. В начале июня список картин-претендентов появится в проекте «Активный гражданин», где жители смогут отдать свой голос за понравившуюся киноленту. А с 7 июня по 31 июля фильмы-номинанты покажут на больших экранах в кинотеатрах сети «Москино». Победителя определит экспертная комиссия. Фильмы, которые пользуются большой популярностью у жителей города, получат дополнительный балл во время финального голосования экспертов. Победителей объявят 25 августа. Создатели лучшего кинообраза Москвы получат 50 млн руб. за первое место, 30 млн руб. — за второе и 20 млн руб. за третье место.
В 2017 г. в конкурсе на приз мэра Москвы приняли участие 30 кинолент. Лучшим фильмом о столице была признана кинокартина «Про любовь» Анны Меликян. Второе место досталось ленте Андрея Зайцева «14+», третье — дилогии Романа Прыгунова «Духless» и «Духless-2».