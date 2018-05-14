В лонг-лист конкурса на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» вошли 33 фильма

Прием заявок на получение приза мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» завершился, определен лонг-лист фильмов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Завершен прием заявок на получение приза мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». Из 39 заявок, поданных кинематографистами, в лонг-лист вошли 33 отечественные короткометражные и полнометражные киноленты. Шесть из 39 кинолент не были допущены к участию в дальнейшем состязании из-за несоответствия конкурсным условиям — картины не показывались по телевидению, в кинотеатрах или на городских и международных конкурсах за последние пять лет, а также не имели прокатного удостоверения, выданного после 22 января 2013 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заявки на участие в конкурсе принимались Москино с 22 января по 30 апреля 2018 г. Подать заявки могли создатели полнометражных и короткометражных фильмов, анимационных картин, телевизионных сериалов, действие которых происходит в современной Москве, а образ города является значимой частью изобразительного ряда. В этом году конкурс, который организует столичный департамент культуры, проходит во второй раз.

Шорт-лист конкурсантов будет определен 29 мая. В начале июня список картин-претендентов появится в проекте «Активный гражданин», где жители смогут отдать свой голос за понравившуюся киноленту. А с 7 июня по 31 июля фильмы-номинанты покажут на больших экранах в кинотеатрах сети «Москино». Победителя определит экспертная комиссия. Фильмы, которые пользуются большой популярностью у жителей города, получат дополнительный балл во время финального голосования экспертов. Победителей объявят 25 августа. Создатели лучшего кинообраза Москвы получат 50 млн руб. за первое место, 30 млн руб. — за второе и 20 млн руб. за третье место.