Какой сериал вышел в год твоего рождения?

Не знаешь, какой сериал посмотреть? Выход есть! Выбирай сериал по году рождения. Собрали все лучшее с начала лихих 90-х.

Беверли-Хиллз, 90210 (1990)

Кларисса (1991)

Элен и ребята (1992)

Секретные материалы (1993)

Друзья (1994)

Зена — Королева воинов (1995)

Сабрина — маленькая ведьма (1996)

Баффи — истребительница вампиров (1997)

Секс в большом городе (1998)

Клан Сопрано (1999)

С. S. I. Место преступления (2000)

Клиника (2001)

Прослушка (2002)

Одинокие сердца (2003)

Доктор Хаус (2004)

Сверхъестесвенное (2005)

Декстер (2006)

Теория большого взрыва (2007)

Во все тяжкие (2008)

Дневники вампира (2009)

Шерлок (2010)

Игра престолов (2011)

Девчонки (2012)

Карточный домик (2013)

Настоящий детектив (2014)

Лучше звоните Солу (2015)

Очень странные дела (2016)

Рассказ служанки (2017)

Алиенист (2018)

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakoj-serial-vyshel-v-god-tvoego-rozhdeniya/