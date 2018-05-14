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Определен лонг-лист отечественных фильмов, претендующих на приз мэра Москвы
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Определен лонг-лист отечественных фильмов, претендующих на приз мэра Москвы 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В лонг-лист российских фильмов, претендующих на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве», вошли 33 картины, среди них ленты Андрея Звягинцева, Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского, сообщается на сайте мэра Москвы.
На конкурс принимались полнометражные и короткометражные фильмы, анимационные картины, телевизионные сериалы, действие которых происходит в современной Москве, а образ города является значимой частью изобразительного ряда.
"В лонг-лист вошли 33 отечественные киноленты, действие которых происходит в современной столице. 29 мая станет известно, какие картины вошли в шорт-лист, а 25 августа определится обладатель приза мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве»", — говорится в сообщении.
Среди фильмов, вошедших в лонг-лист — «Притяжение» Федора Бондарчука, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Большой» Валерия Тодоровского, «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян, «О чем говорят мужчины. Продолжение» Флюзы Фархшатовой, «Селфи» Николая Хомерики и другие.
Как сообщается, победителей объявят 25 августа. «Создатели лучшего кинообраза Москвы получат 50 миллионов за первое место, 30 миллионов — за второе и 20 миллионов — за третье место», — добавляется в сообщении.
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