Определен лонг-лист отечественных фильмов, претендующих на приз мэра Москвы

На конкурс принимались полнометражные и короткометражные фильмы, анимационные картины, телевизионные сериалы, действие которых происходит в современной Москве, а образ города является значимой частью изобразительного ряда.

"В лонг-лист вошли 33 отечественные киноленты, действие которых происходит в современной столице. 29 мая станет известно, какие картины вошли в шорт-лист, а 25 августа определится обладатель приза мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве»", — говорится в сообщении.

Как сообщается, победителей объявят 25 августа. «Создатели лучшего кинообраза Москвы получат 50 миллионов за первое место, 30 миллионов — за второе и 20 миллионов — за третье место», — добавляется в сообщении.