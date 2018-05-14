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Диана Крюгер, Марион Котийяр и Летиция Каста на показе фильма Le Grand Bain
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Диана Крюгер, Марион Котийяр и Летиция Каста на показе фильма Le Grand Bain 

Harper’s Bazaar 16 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
71-й международный Каннский кинофестиваль продолжает принимать именитых гостей: на этот раз сверкающий звездопад прошел на красной дорожке, встречающей звезд мирового кино на показе картины Sink Or Swim (Le Grand Bain). Оценить комедию Жиля Леллуша в этот вечер решили Диана Крюгер, Марион Котийяр, Летиция Каста, Джейн Фонда, Изабель Юппер, Айшвария Рай и многие другие именитые красавицы.
Главным оттенком, который в этот раз приглянулся звездным модницам, стал нежно-серебристый металлик: в «снежных» образах блистали Крюгер, Котийяр и Рай, а модель Изабель Гулар и вовсе выбрала смелый короткий комбинезон с пышной юбкой и «морозными» узорами.
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