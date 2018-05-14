В Самаре 19 мая откроется музей Эльдара Рязанова

САМАРА, 14 мая. / ТАСС /. Музей знаменитого режиссера и почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова откроется на этой неделе в доме, где он жил с родителями в детстве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба мэрии Самары.

"19 мая на улице Фрунзе в Самаре откроет свои двери музей народного артиста СССР, выдающегося кинорежиссера, почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова. Центральное место в экспозиции музея занимает мемориальная комната семьи Рязанова, восстановленная в ее первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу того времени, когда Рязанов здесь жил", — говорится в сообщении пресс-службы.

В экспозиции на первом этаже дома №120 по улице Фрунзе посетители смогут увидеть подлинные вещи в уютной комнате семьи Рязанова, полистать на виртуальном экране страницы настоящего школьного альбома 40-х годов XX века, ответить на звонок ретро-телефонов, позволяющих услышать голос любимого режиссера. На открытие музея пригласили членов семьи Рязанова.

В перспективе планируется дальнейшее развитие музея на втором и третьем этажах дома. Ожидается, что на втором этаже будет экспозиция, посвященная творчеству Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего «Кинопанорамы». На третьем этаже музея будет кинозал на 100 мест, где будут демонстрироваться фильмы Рязанова. Здесь также воссоздадут интерьеры и ситуации из фильмов Рязанова: посетители смогут попасть в квартиру, где проходило действие фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», заняться фехтованием с героями фильма «Берегись автомобиля» или побывать в вагончике из «Небес обетованных».

В доме №120 по улице Фрунзе в Самаре располагалась квартира семьи Рязановых, где будущий режиссер провел первый месяц своей жизни. Сюда же семья вернулась в августе 1941 года и провела год в военной эвакуации. В 2017 году около этого дома открыли первый в России памятник Эльдару Рязанову.

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. В 2012 году ему присвоили звание почетного гражданина Самары. В ноябре 2015 года Эльдар Рязанов скончался в Москве на 89-м году жизни. Среди известных картин режиссера — «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Жестокий романс», «Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Вокзал для двоих».