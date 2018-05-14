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«Мстители: Война бесконечности» вошёл в пятёрку самых кассовых лент всех времён
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«Мстители: Война бесконечности» вошёл в пятёрку самых кассовых лент всех времён 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Кинокомикс «Мстители: Война бесконечности» продолжает собирать внушительную кассу по всему миру — общие сборы за пару недель успели достичь отметки в $1,6 млрд Таким образом, лента смогла ворваться в пятёрку самых кассовых фильмов в истории, обогнав первую часть «Мстителей» ($1,5 млрд).
При этом отметим, что в Китае прокат фильма стартовал только на прошлой неделе. Там «Война бесконечности» уже собрала $200 млн, и такими темпами фильм сможет не только подняться на четвёртое место, но и даже войти в тройку лидеров.
Напомним, что «Мстители: Война бесконечности» — кульминации киновселенной Marvel, которая совсем недавно отметила десятилетие.
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