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Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
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Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником» 

Рамблер 41 минуту назад
Актёр Евгений Стеблов попал в фильм «Я шагаю по Москве» случайно. На момент съёмок он был студентом театрального училища. Вместе с приятелем Евгений бродил по Мосфильму в надежде, что его заметит какой-нибудь маститый режиссёр. Кто-то рассказал ему, что Георгий Данелия снимает ленту про Москву и ищет молодых артистов. Так Стеблов оказался на съёмочной площадке. Сегодня Евгений Юрьевич считает «Я шагаю по Москве» своей визитной карточкой. Единственным неприятным воспоминанием от съёмок стала необходимость регулярно брить голову. Когда актёр заходил в обычную парикмахерскую и просил сделать стрижку «под ноль», к нему относились подозрительно, поскольку в те времена такая стрижка популярностью не пользовалась. Любопытно, что заглавную песню изначально должен был исполнять персонаж Евгения Стеблова, но позже Данелия отдал её Никите Михалкову.
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