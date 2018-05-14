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Валерий Бондаренко покажет фильм Фрэнсиса Копполы «Люди дождя»
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Валерий Бондаренко покажет фильм Фрэнсиса Копполы «Люди дождя» 

Волга Ньюс 42 минуты назад
Американского кинорежиссера, сценариста и продюсера Фрэнсиса Форда Копполу знают прежде всего по кинотрилогии «Крестный отец» (1972, 1974, 1990) и фильму о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня» (1979). Его называют классиком мирового кинематографа, гением, культовым режиссером.
Драма «Люди дождя», вышедшая в 1969 году, принесла будущему киноклассику приз «Золотая раковина» международного кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне. Фильм стал первым проектом студии American Zoetrope, которая была образована Френсисом Фордом Копполой и Джорджем Лукасом. Изначально предполагалось, что первым проектом станет «Апокалипсис сегодня» (1979), на который Коппола тогда не нашел средств.
По сюжету, замужняя молодая женщина Натали, живущая в Нью-Йорке, имеет все — мужа, дом, достаток. И все-таки ей чего-то не хватает. Узнав, что беременна, она однажды утром покидает спящего мужа и отправляется на своем автомобиле в далекое путешествие по стране. Она встречает красивого парня и берет его с собой, чтобы испытать новое сексуальное приключение. Но скоро выясняется, что Джимми — человек слабоумный и ведет себя, как ребенок.
В фильме снимались Джеймс Каан, Ширли Найт, Роберт Дювалл, Мария Зиммет, Том Элдридж, Лори Крюз.
Билет на показ стоит 150 рублей.
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