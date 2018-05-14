Валерий Бондаренко покажет фильм Фрэнсиса Копполы «Люди дождя»

Американского кинорежиссера, сценариста и продюсера Фрэнсиса Форда Копполу знают прежде всего по кинотрилогии «Крестный отец» (1972, 1974, 1990) и фильму о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня» (1979). Его называют классиком мирового кинематографа, гением, культовым режиссером.

Драма «Люди дождя», вышедшая в 1969 году, принесла будущему киноклассику приз «Золотая раковина» международного кинофестиваля в испанском Сан-Себастьяне. Фильм стал первым проектом студии American Zoetrope, которая была образована Френсисом Фордом Копполой и Джорджем Лукасом . Изначально предполагалось, что первым проектом станет «Апокалипсис сегодня» (1979), на который Коппола тогда не нашел средств.

По сюжету, замужняя молодая женщина Натали, живущая в Нью-Йорке, имеет все — мужа, дом, достаток. И все-таки ей чего-то не хватает. Узнав, что беременна, она однажды утром покидает спящего мужа и отправляется на своем автомобиле в далекое путешествие по стране. Она встречает красивого парня и берет его с собой, чтобы испытать новое сексуальное приключение. Но скоро выясняется, что Джимми — человек слабоумный и ведет себя, как ребенок.

Билет на показ стоит 150 рублей.