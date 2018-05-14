Джек-Джек потерялся в новом трейлере «Суперсемейки 2»

В Сети появился еще один ролик мультфильма «Суперсемейка 2». Если мы правильно подсчитали, шестой, или около того. В общем, студия Pixar, пожалуйста, хватит, а то уже и в кино идти не надо будет.

Хотя в этом минутном ролике всего несколько новых кадров. Например, сцена с Джек-Джеком в лифте, все остальное мы так или иначе уже видели. Мультфильм выйдет в кино ровно через месяц, 14 июня, а пока — наслаждаемся еще одним роликом.

Источник: Disney•Pixar

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