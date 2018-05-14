Fox продлил «Готэм» на пятый заключительный сезон

В грядущих сериях покажут окончательную трансформацию Брюса Уэйна.

Заключительные эпизоды «Готэма» выйдут в середине следующего телесезона — примерно в начале 2019 года. Согласно описанию, пятый сезон завершить историю становления злодеев и героев города. Всего Fox планирует выпустить ещё 13 серий — таким образом совокупное количество эпизодов превысит сотню.

На данный момент Fox продлил восемь телешоу, включая «Готэм», «Смертельное оружие» и Одарённые, а также три мультсериала: «Симспоны», «Закусочная Боба» и «Гриффины». Среди закрытых сериалов компании «Мик» и «Последний человек на Земле». Fox также отказался продлевать «Бруклин 9-9», однако сериал перекупил канал NBC

«Готэм» стартовал в 2014 году и, как отмечает The Hollywood Reporter , никогда не показывал выдающихся рейтингов. Роль комиссара Гордона в телешоу исполняет Бенджамин Маккензи («Одинокие сердца»), а Брюса Уэйна играет молодой американский актёр Давид Мазоуз.

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