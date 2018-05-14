«Я жив и здоров»: актер Дмитрий Орлов опроверг слухи о своей госпитализации

Российский актер Дмитрий Орлов не подтвердил информацию о своей госпитализации, которая ранее появилась в СМИ. В беседе с «360» артист сказал, что чувствует себя хорошо и во врачебной помощи не нуждается.

Я жив и здоров. Великолепно все Дмитрий Орловактер.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Орлов находится в одной из московских клиник. У актера якобы нашли серьезное заболевание.

Уточнялось, что через пару месяцев Дмитрия ждет сложная операция.

Дмитрий Орлов — российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Его карьера в кино началась с фильма «Брат-2», где Орлов сыграл бандита. Зрителям он запомнился и по роли милиционера в «Сестрах». За работу в этой картине актер отмечен премией фестиваля «Созвездие» за лучшую эпизодическую роль.

На его счету свыше 45 киноролей, четыре режиссерских работы, сценарный труд и продюсирование.

Ранее в Подмосковье состоялись похороны актера Юрия Киндрата. Он ушел из жизни в возрасте 32 лет. Известен по сериалам «Закрытая школа», «Школа № 1», «Гостиница „Россия“», «Спящие-2» и «Свидетели».