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«Я жив и здоров»: актер Дмитрий Орлов опроверг слухи о своей госпитализации
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«Я жив и здоров»: актер Дмитрий Орлов опроверг слухи о своей госпитализации 

360tv.ru 16 минут назад
Российский актер Дмитрий Орлов не подтвердил информацию о своей госпитализации, которая ранее появилась в СМИ. В беседе с «360» артист сказал, что чувствует себя хорошо и во врачебной помощи не нуждается.
Я жив и здоров. Великолепно все  Дмитрий Орловактер.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что Орлов находится в одной из московских клиник. У актера якобы нашли серьезное заболевание.
Уточнялось, что через пару месяцев Дмитрия ждет сложная операция.
Дмитрий Орлов — российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Его карьера в кино началась с фильма «Брат-2», где Орлов сыграл бандита. Зрителям он запомнился и по роли милиционера в «Сестрах». За работу в этой картине актер отмечен премией фестиваля «Созвездие» за лучшую эпизодическую роль.
На его счету свыше 45 киноролей, четыре режиссерских работы, сценарный труд и продюсирование.
Ранее в Подмосковье состоялись похороны актера Юрия Киндрата. Он ушел из жизни в возрасте 32 лет. Известен по сериалам «Закрытая школа», «Школа № 1», «Гостиница „Россия“», «Спящие-2» и «Свидетели».
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