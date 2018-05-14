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Самарский театр кукол выступит на фестивале «Рабочая лошадка» в Набережных Челнах
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Самарский театр кукол выступит на фестивале «Рабочая лошадка» в Набережных Челнах 

Волга Ньюс 2 часа назад
Среди участников — профессиональные театральные коллективы из 21 города России и ближнего зарубежья. 17 мая, в 18:00, Самарский театр кукол представит на фестивале спектакль В. Швембергера «Машенька и медведь».
Самарский театр кукол не в первый раз побывает на фестивале в Набережных Челнах — в 2016 г. спектакль «LITTLE MOUSE или Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди» победил в номинациях: «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера» и «Специальный приз жюри». А в 2014 г. жюри фестиваля присудило победу в номинации «Лучшая актерская работа» заслуженному артисту РФ Анатолию Жерноклеву.
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