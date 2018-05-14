«Русские Сезоны» представляют ХII Фестиваль российского искусства в Бари

Москва, 14 мая 2018 г. С 15 по 22 мая 2018 года в Бари состоится ежегодный Фестиваль российского искусства «Летний сад искусств». Мероприятие традиционно проходит во второй декаде мая и приурочено к празднованию Дня Святителя Николая по православному календарю — 22 мая. Мероприятие включено в программу международного культурного проекта «Русские сезоны» в Италии.

В этом году организаторы Фестиваля запланировали насыщенную программу. Состоятся гастроли Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», запланированы концерты Камерного хора Санкт-Петербургской духовной академии Русской Православной Церкви и Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина . Гости фестиваля смогут посетить выставку, посвященную творчеству Льва Николаевича Толстого — «Лев Толстой в кругу семьи». Ожидается, что в церемонии открытия примут участие потомки писателя c итальянской стороны. Отдельное внимание организаторы Фестиваля уделят кинематографу. Гости и участники Фестиваля смогут посетить лекцию «Историческая картина в художественном фильме», которую проведет доцент кафедры живописи и рисунка Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова В. Ю. Ярмолаев. В рамках Фестиваля будет показано 6 фильмов: «Рок» режиссера И. Шахназарова, «Время первых» режиссера Д. Киселева , «Ледокол» режиссера Н. Хомерики, «Яна+Янко» режиссера Н. Меркуловой, «Конец прекрасной эпохи» и «О фильме и не только» режиссера С. Говорухина. Показы состоятся в кинотеатре Палаццо Экс Посте (Cinema Palazzo Ex Poste), современном кинотеатре с большим залом, расположенном в самом центре города Бари. Адрес: 70122, г. Бари, плошадь Чезаре Баттисти.

По традиции одним из центральных событий Фестиваля является концерт оперных солистов, который проходит в залах клуба «Circolo Unione» Театра Петруццелли или Музыкальной консерватории г. Бари им. Никколо Пиччинни.

Фестиваль «Летний сад искусств» — один из уникальных проектов с двусторонним движением, не только являющийся сценической площадкой для выступления музыкальных коллективов, но и способствующий укреплению российско-итальянских отношений и установлению плодотворного сотрудничества между городами и культурными институтами России и Италии. Важным событием в истории Фестиваля и результатом плодотворного сотрудничества Центра кинофестивалей и международных программ и мэрии города Бари стало подписание соглашений о побратимстве города Бари с городами Кострома, Сергиев Посад, Звездный городок и Владимир. В 2018 году запланировано подписание соглашения о побратимстве г. Полиньяно а Марэ и г. Дмитров.

ХII фестиваль российского искусства «Летний сад искусств» пройдет в Бари с 15 по 22 мая 2018 года.

Подробная программа проекта размещена на официальном сайте http://www.russianseasons.org