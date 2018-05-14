Ставропольцам покажут «Парк Юрского периода» в 3D

Ставропольцев приглашают на показ легендарного фильма «Парк Юрского периода» в «Синема Парк Космос».

«Парк Юрского периода» отмечает юбилей: этой весной франшизе исполняется 25 лет. Оскароносный фильм основан на бестселлере Майкла Крайтона . Франшиза до сих пор имеет огромный успех у зрителей: она принесла своим создателям более 3 миллиардов долларов.

Перезапуск вселенной произойдёт 7 июня 2018 года с выходом на большой экран новой части «Мир Юрского периода». Тем временем, ставропольцев приглашают вспомнить, с чего начиналась эта захватывающая история и посмотреть самый первый фильм в 3D в кинотеатре «Синема Парк Космос».

Показы пройдут 12 и 26 мая, приобрести билет можно на сайте кинотеатра.