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Ставропольцам покажут «Парк Юрского периода» в 3D
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Ставропольцам покажут «Парк Юрского периода» в 3D 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольцев приглашают на показ легендарного фильма «Парк Юрского периода» в «Синема Парк Космос».
«Парк Юрского периода» отмечает юбилей: этой весной франшизе исполняется 25 лет. Оскароносный фильм основан на бестселлере Майкла Крайтона. Франшиза до сих пор имеет огромный успех у зрителей: она принесла своим создателям более 3 миллиардов долларов.
Фильмы серии «Парк Юрского периода» снимали Стивен Спилберг, Джо Джонсон и Колин Треворроу. В них задействованы Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард.
Перезапуск вселенной произойдёт 7 июня 2018 года с выходом на большой экран новой части «Мир Юрского периода». Тем временем, ставропольцев приглашают вспомнить, с чего начиналась эта захватывающая история и посмотреть самый первый фильм в 3D в кинотеатре «Синема Парк Космос».
Показы пройдут 12 и 26 мая, приобрести билет можно на сайте кинотеатра.
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