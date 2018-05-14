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Крис Эванс снимется в новом фильме от режиссера «Района №9»
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Крис Эванс снимется в новом фильме от режиссера «Района №9» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Крис Эванс отложил щит Капитана Америки и готов поучаствовать в новых проектах. Актер сыграет в фильме Нила Бломкампа «Гренландия».
Информации о картине практически нет, известно только, что в центре сюжета окажется одна семья, вынужденная сплотиться перед лицом ужасного стихийного бедствия. Съемки «Гренландии» запланированы на конец этого года.
Напомним, что Криса Эванса, уже в привычной для него роли супергероя, можно было увидеть в экшне «Мстители: Война бесконечности». А в начале 2019 года актер появится в триллере, основанном на реальных событиях, «Дайвинг-курорт на Красном море».
Что касается Нила Бломкампа, то южноафриканский режиссер последний раз радовал зрителей полнометражным фильмом — «Робот по имени Чарли», 3 года назад. В настоящее время постановщик увлекся короткометражными проектами.
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