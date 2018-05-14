В Самаре показали лучшие фильмы фестиваля анимационного кино в Суздале

Фестиваль лучших отечественных мультфильмов, созданных за последний год, прошел в марте в Суздале. 12 мая эхо фестиваля докатилось до Самары. В ДК «Чайка» показали часовую программу отечественного анимационного кино.

Интерес к таким фильмам в стране растет. В 2018 г. на конкурс прислали рекордное количество работ — более трех сотен фильмов и маститых, и молодых авторов. К сожалению, в самарскую программу не вошли фильмы, ставшие абсолютными лидерами кинофорума, например, получивший главный приз фильм «Суета сует» режиссеров Алексея Туркуса Алексея Шелманова , с юмором рассказывающий о любви в провинциальном городе, наполненном чудесами. Или фильм студентки ВГИКа Василисы Тикуновой «Под облаками» — про барашка, мечтающего стать облаком.

Впрочем, и по представленной в Самаре программе можно судить о тенденциях в современном отечественном анимационном кино. К сожалению, некоторые работы не избежали вторичности, повторяя на все лады мотивы раскрученных сериалов «Смешарики» и «Лунтик». В этих фильмах ощущается и торопливый монтаж, и желание побыстрее угодить зрителю, как будто авторы боятся, что он вот-вот отвлечется от экрана на что-то другое.

Еще одна тенденция — пристрастие современных авторов к компьютерной графике. Среди наиболее удачных опытов обращения к ней — показанный в самарской программе фильм «Охота» режиссера Алексея Алексеева , получивший специальный приз «За великую охоту к анимации». Мультфильм, выполненный в технике 2D-компьютерной анимации, рассказывает забавную историю о том, как во время охоты собака с зайцем меняются ролями, но подслеповатый охотник этого не замечает.

Неповторимый авторский почерк отличает коротенький фильм режиссера и художника Сергея Меринова «Брюки», получивший приз за лучшую работу для детей. Этот мультик из альманаха «Мультипелки», созданные по мотивам веселой песни Иваси о коричневых брюках, рассказывает о том, как они вдруг начинают расти вместе с хозяином и преследовать его.

Еще один показанный в программе фильм-призер (в номинации «лучший сериал»), на который стоит обратить внимание, — «Буря в доме» режиссера Натальи Березовой. Этот мультфильм из сериала «Фееринки», выполненный в технике компьютерной 3D анимации, рассказывает о том, как у феечек, живущих в доме девочки Кати, появляется новая учительница — как раз в разгар большого беспорядка.

Вообще, этот фестиваль, как отметили организаторы, отличался обилием хорошей «женской» режиссуры. Среди удачных ее опытов можно назвать и озорной фильм Анны Юдиной «Коля и старушки». Вечное противостояние поколений показано здесь под неожиданным углом. Старушки любят голубей, но терпеть не могут шумных мальчишек. Один из них, Коля, когда вырос и стал водителем троллейбуса, припомнил им это и стал вредничать, не пуская в свой транспорт. Вредные старушки переключились на девочку Машу. Они еще не знали, что Маша, когда вырастет, станет участковым терапевтом.