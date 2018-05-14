5 страшных фильмов о женщинах на войне 

На ivi теперь можно посмотреть фильм «Рябиновый вальс», а мы по этому случаю собрали еще несколько фильмов о женщинах на войне.
Рябиновый вальс
2010
В годы Отечественной войны совсем юные парни и девчонки, пройдя небольшую подготовку, отправлялись обезвреживать минные поля, которые остались после отступления немцев.
О тех, кого помню и люблю
1973
Еще одна история саперного полка, состоящего из женщин под началом молодого лейтенанта. В главных ролях Валерий Золотухин и Екатерина Васильева.
…А зори здесь тихие
1972
1942 год. Под начало старшины Федора Васкова прибывают новобранцы — все молодые девчонки. Этому отряду из вчерашних школьниц придется столкнуться с отлично подготовленными солдатами вермахта.
Батальонъ
2014
Весна 1917-го года, Российская империя доживает последние месяцы. Все еще идет Первая мировая война, но солдаты уже деморализованы и не хотят воевать. Поэтому Временное правительство создает женский «батальон смерти», который подавал бы воякам пример мужества.
Ночные ласточки
2012−2013
46-й Гвардейский бомбардировочный Таманский полк был сформирован в октябре 1941 года и состоял из женщин-летчиц. В СССР их называли «ночными ласточками», нацисты звали «ночными ведьмами».