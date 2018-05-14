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BAFTA 2018: в Лондоне выбрали лучшие сериалы
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BAFTA 2018: в Лондоне выбрали лучшие сериалы 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
В это воскресенье в Лондоне были вручены награды за лучшие телевизионные работы. Мы выбрали самые интересные номинации. Полный список можно посмотреть здесь.
Острые козырьки
Лучший драматический сериал
Острые козырьки
This Country (Эта страна)
Лучший ситком
Катастрофа
Лучшая мыльная опера
Three Girls (Три девчонки)
Лучший мини-сериал
Рассказ служанки
Лучший небританский сериал
Рассказ служанки
Актерские работы
Шон Бин в сериале «Сломленный»
Лучшая мужская роль
Молли Виндзор в сериале «Three Girls» (Три девчонки)
Лучшая женская роль
Дейзи Мей Купер в сериале «This Country» (Эта страна)
Лучшая комедийная актриса
Тоби Джонс в сериале «Искатели сокровищ»
Лучший комедийный актер
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