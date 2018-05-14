Канны-2018: наши звезды покоряют легендарный фестиваль

О том, что Кирилла Серебренникова не будет на Каннском кинофестивале, было известно заранее. Однако это не означает, что его фильм нельзя вывозить за рубеж. Картина режиссера не только попала в основной конкурс, но и вызвала резонанс. Табличку с надписью Kirill Serebrennikov по ступенькам фестивального дворца несли исполнители главных ролей — солист группы «Звери» Рома Билык, актриса Ирина Старшенбаум , ее немецкий коллега корейского происхождения Тео Ю и директор Каннского кинофестиваля Тьери Фремо.

Легендарная пара испанского кинематографа — Пенелопа Крус Хавьер Бардем — пришла вместе не только ввиду крепкой супружеской связи, но и потому, что фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают», в котором они сыграли главные роли, стал картиной открытия. Как известно, Пенелопа и Хавьер женаты с 2010 года. А познакомились они еще в 1991 году на съемках комедийной драмы «Ветчина, ветчина». Правда, роман тогда не случился, а отношения начали развиваться лишь после съемок известной комедии «Вики, Кристина, Барселона» в 2007 году. Сейчас за плечами у этой пары больше десяти совместных фильмов.

На дорожке было много шикарных нарядов, но красное платье Джулианны Мур почему-то вызвало особый ажиотаж среди фотографов. Актриса облачилась в наряд от Givenchy с открытыми плечами и отделкой из перьев. Многие решили, что артистка подбирала платье себе под цвет волос. И такое сочетание действительно оказалось эффектным.

Каннский фестиваль привлекает и светских львиц. В том числе и российских. Лена Ленина Виктория Боня уже прижились на фестивальной красной дорожке и маршируют по ней вполне уверенно. Так, прическа Лениной сразу получила ироничное название «золотая граната». Вика Боня в очередной раз восхитилась умением иностранных фотографов снимать на красных дорожках. Что же касается телеведущей Елены Летучей, то она на фестивале впервые. И привезла она не только свою роскошную улыбку и элегантное платье, но и супруга Юрия Анашенкова

Андрей Звягинцев — в последние годы один из самых любимых режиссеров на Каннском фестивале. Поэтому приглашение в состав жюри лауреата каннских призов с фильмами «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь», в общем-то, особо никого не удивило. Также, по мнению поклонников, российскому представителю жюри очень идут костюм и бабочка.