На Каннском кинофестивале прошли первые премьеры 

Стартовавший 8 мая 71-й Каннский кинофестиваль набирает обороты. Вслед за фильмом открытия (психологическим триллером «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом главных ролях) во Дворце фестивалей и конгрессов прошли показы еще нескольких картин. В их числе — премьера ленты француза Кристофа Оноре «Прости, ангел», драмы «Холодная война» оскаровского лауреата Павла Павликовского, режиссерский дебют египтянина А. Б. Шока «Судный день», а также байопик Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое.
Помимо этого звездный десант в лице Люпиты Нионго, Фань Бинбин, Марион Котийяр, Пенелопы Крус и Джессика Честейн в рамках фестиваля представил свою новую совместную работу — шпионский триллер «355», съемки над которым пока не начались.
По красной дорожке в эти дни успели пройтись Леа Сейду, Кейт Бланшетт, Ирина Шейк, Хлое Севиньи и многие другие. Самые запоминающиеся образы первых дней кинофестиваля смотрите в подборке редакторов Fancy Journal.
Кейт Бланшетт в Mary Katrantzou на премьере фильма «Холодная война»
Леа Сейду в Louis Vuitton на премьере фильма «Холодная война»
Хлое Севиньи в Chanel на премьере фильма «Холодная война»
Эмбер Херд в Valentino на премьере фильма «Прости, ангел»
Люпита Нионго в Dior на премьере фильма «Прости, ангел»
Петра Немцова в Christina Ottaviano на премьере фильма «Прости, ангел»
Ирина Шейк в Versace на премьере фильма «Прости, ангел»
Люпита Нионго на премьере фильма «Прости, ангел»
Джозефин Скривер в Giambattista Valli на премьере фильма «Прости, ангел»
Кьяра Мастроянни на премьере фильма «Прости, ангел»
Стелла Максвелл на премьере фильма «Прости, ангел»
Джулианна Мур в Saint Laurent на премьере фильма «Судный день»
Ирина Шейк в Twinset на премьере фильма «Судный день»
Кико Мидзухара в Dior на премьере фильма «Судный день»
Джессика Честейн в Walk Morais на фотоколле фильма «355»
Пенелопа Крус в Ralph Lauren на фотоколле фильма «355»
Фань Бинбин в Osman на фотоколле фильма «355»
Марион Котийяр и Люпита Нионго на фотоколле фильма «355»