Кино родом из Крыма: чем режиссеров манят берега Тавриды?

Благодаря своему уникальному климату, ландшафту и растительному многообразию Крым давно стал Меккой для советских и российских кинематографистов. Ни в одном другом регионе бывшего Советского Союза не было снято столько зрелищных приключенческих фильмов, как на Крымском полуострове.

«Пираты ХХ века», «Человек-амфибия», «Алые паруса», «Три плюс два», «Королевство кривых зеркал» — в программе «Наше кино. История большой любви» 15 мая в 12:30 на телеканале «МИР» мы расскажем, как в различных местах Крыма снимались эти фильмы. А еще раскроем секреты съемок картины «Обитаемый остров» Федора Бондарчука . Включайте 18-ю кнопку, чтобы совершить удивительное путешествие вместе с телеканалом «МИР»!

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