Почему пропадают дети из кино

Дети, снимающиеся в кинофильмах, вызывают умиление. Но повзрослевшие актёры уже не так миловидны, найти себя в мире кинематографа становится сложнее. Некоторые юные артисты не выносят бремени славы, другие ищут себя в иных областях, ну а третьи всё-таки пытаются продолжать кинокарьеру. Что стало с детьми, которых мы видели в блокбастерах?

1. Майкл Оливер , звезда популярной в девяностые комедии «Трудный ребёнок». Из-за алчности матери, которая была его продюсером, Майкла перестали снимать. Он опустился, начал употреблять наркотики и раздражался при встрече с фанатами. Но после Оливер взял себя в руки и стал музыкантом.

2. Линдси Лохан , многообещающая юная проказница из комедии «Ловушка для родителей». Линдси постоянно получала роли в новых лентах и купалась в лучах славы. Увы, популярность и востребованность сыграли с ней злую шутку: Лохан покатилась по наклонной. Алкоголь, наркотики, нескончаемая смена партнёров, судебные разбирательства — всё это не способствовало кинокарьере. Сейчас Линдси снимается крайне редко и получает микроскопические гонорары.